В Киеве лазерным шоу открыли обновленный велотрек (фото, видео)

Киевский велотрек открыли лазерным и 3D шоу с видеоинсталляцией об истории города и велотрека. Об этом сообщает КГГА.

В начале церемонии открытия зрителям показали шоу уличных культур в исполнении сборных команд Киева по брейк-данс и BMX rider. А после – лазерное «бим-шоу» и уникальную видеоинсталляцию с привлечением новейших 3D технологий об истории Киева, велосипеда и велотрека.

Кроме собственно велотрека, обустроили прилегающую территорию – здесь построили ресторан, кафе и восстановили сквер, который объединили в единое пространство с территорией велотрека.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве ограничено движение транспорта ради велогонки Tour of Ukraine.