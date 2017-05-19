Ситуация с соблюдением прав человека в Украине ухудшилась в прошлом году – правозащитники

Правозащитники констатируют ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в 2016 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве по результатам доклада по соблюдению прав человека в Украине в 2016 году, подготовленном Украинским Хельсинским союзом по правам человека, заявил председатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

"В целом состояние соблюдения прав человека ухудшилось в прошлом году", - сказал Захаров.

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По его словам, в прошлом году наблюдалось сужение свободы выражения взглядов, рост бедности, усиление нарушения прав человека со стороны СБУ, нарушение права на убежище.

Как заявил правозащитник, "одной из причин этого является война на востоке Украины, которая подпитывает эти тенденции, и государство пока отрегулировать их не может".