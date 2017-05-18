Amnesty International призывает расследовать нападения на представителей ЛГБТ-сообщества

Международная правозащитная организация Amnesty International призывает Национальную полицию Украины безотлагательно и эффективно расследовать нападения на представителей ЛГБТКИ-сообщества в Харькове и других городах.

Об этом говорится в заявлении организации, имеющемся в распоряжении УНИАН.

Читайте такжеОколо 30 молодчиков сорвали акцию ЛГБТ-сообщества в Харькове (фото)

Авторы заявления напомнили, что вчера в разных городах Украины проходили акции, посвященные Международному дню противодействия гомофобии, трансфобии и бифобии. Во время акций активисты призвали к защите прав представителей ЛГБТКИ - сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендерные, квир и интерсексуальные люди), к толерантности и недискриминации.

В Amnesty International подчеркивают, что в то время как в Херсоне и Николаеве Нацполиция проявила высокий уровень профессионализма и обеспечила определенную безопасность участников и мирное проведение акций, в Харькове события отличились значительным уровнем насилия и бездействием полиции. Кроме того, остаются не расследованными нападения на участников акции “Равенство множеств”, которая состоялась 6 мая в Запорожье.

«Мы призываем правоохранителей эффективно и безотлагательно расследовать все нападения, угрозы и призывы к насилию, а также сделать все возможное для защиты участников акций. Полиция уже доказала свою способность эффективно действовать в защиту мирных активистов во время Марша Равенства 2016. Однако, важно, чтобы эта положительная тенденция продолжалась», - отметила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

«Мы также обращаемся к представителям власти с призывом внедрять политику, направленную на обеспечение фундаментальных прав граждан на свободу мирных собраний и свободу выражения; культивировать в публичном дискурсе идеи равенства и многообразия, прилагать максимальные усилия для гарантирования безопасности участников мирных собраний и защиты прав человека в Украине», - завила Покальчук.

Она напомнила, что во время Марша Равенства летом 2016 Украина выполнила свой международный долг защищать права ЛГБТКИ-сообщества на свободу выражения и мирные собрания. Национальная полиция продемонстрировала высокий уровень профессионализма, обеспечив безопасность участников Марша. Это был важный шаг в преодолении дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в Украине.

Читайте такжеМеждународный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТ (фоторепортаж)

Однако, по ее словам, несмотря на достигнутые успехи, представители ЛГБТКИ-сообщества по-прежнему сталкиваются с дискриминацией как на уровне законодательства, так и на практике, а также становятся жертвами насилия со стороны радикально настроенных групп. Поэтому, подчеркнула Покальчук, очень важно эффективно расследовать все нападения и проявления агрессии в отношении мирных активистов, а также привлечь к ответственности виновных в совершении преступлений.

В Amnesty International подчеркнули, что согласно Конституции Украины, а также Европейской конвенцией по правам человека, государство обязано гарантировать и защищать право всех граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности либо иных признаков.