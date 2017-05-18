В Брюсселе откроется фотовыставка о Донбассе (фото)

В Брюсселе в культурном центре Le Senghor сегодня откроется фотовыставка «Донбасс: по ту сторону последних новостей. Раскрывая личные истории мужества и вдохновения из Украины».

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, это будет выставка работ украинского фотографа, журналиста Натальи Любченковой.

Мероприятие организуют Общество украинцев в Бельгии и благотворительная организация UAct.

В комментарии УНИАН Любченкова отметила, что выставка организована с целью рассказать европейцам, что на востоке Украины идет война и страдают мирные люди.

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«Я живу и работаю за границей и очень хорошо знаю, что об Украине с второй половины 2015 года по телевидению говорят очень мало. Я неоднократно слышала от иностранцев: «Мы знаем о Минских соглашения и больше ничего про Украину в новостях не видим. У вас уже все хорошо?», - заметила фотограф.

По словам Любченковой, она хотела, чтобы чиновники, влияющие на европейскую политику, «увидели настоящих людей за цифрами, поступающими из зоны конфликта на востоке Украины, – о переселенцах, о пострадавших, об убитых».

Выставка продлится до 4 июня.