В Киеве презентовали фотовыставку, посвященную событиям в зоне АТО (фоторепортаж)

В экспозицию вошли 60 фотографий, что наиболее правдиво и драматично отражают ход проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, а также последствия преступных действий террористов и российских наемников.

Авторы снимков - военные и гражданские журналисты, бойцы АТО, волонтеры и жители Донбасса. В частности, на выставке представлены фотоработы специальных корреспондентов газеты «Народная армия» подполковников Юзефа Венсковича, Тараса Греня и Аркадия Радківського, майора Виктора Грома, фотокорреспондента газеты «Голос Украины» Александра Клименко.

Выставка организована при содействии уполномоченного Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирины Геращенко и Национального союза журналистов Украины.

По словам Ирины Геращенко, фотовыставка впоследствии пройдет в здании Европарламента в Брюсселе и в Совете Европы в Страсбурге, что должно стать весомым вкладом в дело информирования европейского сообщества о событиях, которые происходят на Донбассе.

- Европейский Союз должен знать правду. Украина сегодня находится на передовой, защищая европейские ценности. Наши ребята противостоят регулярной русской армии, которая уже не скрывает факта прямого вторжения на украинскую территорию, - отметила во время открытия выставки Ирина Геращенко. - Украина хочет мира, стремится быть европейским, демократическим, независимым государством. И в этих стремлениях нам нужна поддержка цивилизованного мира, наших партнеров - стран Европейского Союза.

Стоит отметить, что рядом с выставкой «Донбасс: война и мир», в той самой зале одновременно проходит выставка памяти бойцов, погибших во время АТО. Рядом с экспозицией представлены также вещи, собранные на местах боев в зоне АТО. Мероприятие организовано Национальным военно-историческим музеем Украины и представителями волонтерских организаций.

Выставка «Донбасс: война и мир» продлится до 4 ноября этого года, вход свободный. Во время посещения экспозиции граждане смогут осуществить благотворительные взносы для помощи бойцам АТО.

Вскоре фотовыставки, посвященные событиям на Донбассе, пройдут также и в других регионах нашего государства. Национальным военно-историческим музеем Украины, совместно с Управление прессы и информации Министерства обороны уже отобраны для экспозиции ряд фотографий, снятых военными журналистами во время их командировок в районы проведения АТО.