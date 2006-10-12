Янукович: цена на газ для населения не изменится год

Цена за тысячу кубометров газа для населения в размере 339 грн. не будет изменяться на протяжении 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске во время совещания актива области заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в октябре будет также известна окончательная цена на газ для предприятий теплокоммунэнерго.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сейчас нет полной гарантии, что останутся существующие предварительные договоренности о цене для предприятий теплокомуненерго в размере 130 долларов за тысячу кубометров газа. По словам премьер-министра, если цена в 130 долларов будет окончательной, то правительство сделает все, чтобы сохранить ее на протяжении шести месяцев.

В.ЯНУКОВИЧ также призвал руководителей предприятий Днепропетровской области использовать 2007 год для внедрения энергосохраняющих технологий в производстве. По его словам, 2007 год будет последним годом, когда цена на газ для промышленности будет в более-менее приемлемых пределах. Премьер отметил, что Российская Федерация обсуждает цену на газ для своих нужд в размере 180 долларов за тысячу кубометров.