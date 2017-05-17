НАТО и ЕС предложили Украине нестандартные подходы к противодействию российской агрессии - Муженко

НАТО и ЕС предложили Украине нестандартные подходы к противодействию российской агрессии. Об этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко написал в Facebook.

"Участие в заседаниях Военных комитетов ЕС и НАТО на уровне начальников генеральных штабов в г. Брюссель как никогда эффективны и прагматичны. Я поделился видением развития глобальных угроз и военно-политической обстановки, а коллеги предложили нестандартные подходы к активному противодействию российской агрессии в Украине", - сказано в сообщении.

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Также были озвучены идеи по подготовке и развитию Вооруженных сил Украины. "Будем совместно реализовать", - добавил Муженко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко проведет консультации с лидерами стран G7 относительно противодействия российской агрессии.