Порошенко проведет консультации с лидерами стран G7 по противодействию российской агрессии

Президент Украины Петр Порошенко планирует провести консультации с лидерами стран «Большой семерки» относительно противодействия агрессии РФ в Украине.

Об этом Порошенко сообщил во время прямого включения из Мальты в эфире телеканала ICTV.

«Они (РФ) безусловно считают, что они могут рассчитывать на какой-то результат, когда их усилия по дестабилизации государства внутри Украины в сочетании с атакой на наше государство извне и только объединение (этих усилий) может принести результат. Могу отметить, что мы не дадим им ни единого шанса, мы решительно проводим реформы внутри страны», - отметил глава государства.

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«Я собираюсь провести консультации с лидерами «Большой семерки», начинаю я это с Германии», - заявил он.

Также, по словам Порошенко, у него запланированы телефонные разговоры и встречи с другими лидерами стран «Большой семерки» для того, чтобы качественно подготовиться к саммиту на наивысшем уровне.