В сети ширится видео с жестоким избиением якобы украинской школьницы в Польше

Читайте продолжение: Новость об избиении украинки в Гданьске оказалась фейком

Возле одной из школ польского Гданьска группа школьниц жестоко избила и унизила якобы украинскую девочку. Видеозапись инцидента, который произошел 11 мая, активно распространяется в соцсетях. Например, его обнародовала в своем Facebook Марика Путлевська. С 12 мая видео посмотрели 2,3 млн раз.

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В своем сообщении девушка отмечает, что пострадавшая позволила ей публиковать его, хотя лично они не знакомы. Путлевська говорит, что делает это, чтобы виновные были наказаны, и таких случаев было меньше.

На записи видно, что компания девушек наносит жертве удары в голову и живот, обзывая "курвой".

В понедельник польский суд по семейным делам принял решение о размещении в центре по уходу за ребенком двух задержанных школьниц, которые избили девочку. Об этом сообщает Polsat. По словам родителей одной из девушек, причиной избиения была не ссора, а парень. Прокуратура возбудила уголовное дело в связи с недостаточным выполнением обязанностей со стороны государственных служащих.