Новость об избиении украинки в Гданьске оказалась фейком

Новость об избиении украинской школьницы ровесниками возле одной из школ польского города Гданьска оказалась ложной.

В частности, профессор Гданьского университета, украинская активистка, волонтер движения в поддержку Евромайдана Марта Коваль опровергла информацию на своей странице в Facebook.

"Случай печальный и страшный, но жертва избиения не является украинкой! Это польская школьница, которая, к тому же, уже сама имела проблемы с законом. Ни на видео, ни в ФБ материале, которым пользуются vedomosti (страница Марики Питльовской Marika Pytlewska, которую, к слову почему-то назвали Путльовской - видно не знают, как читается в латинском алфавите буква "в" ) нет слов и нет ни одного упоминания о национальности избитой девочки", - написала Коваль.

По ее словам, украинские СМИ эту информацию перепечатали с русскоязычного портала vedomosti.

"Да, украинско-польские отношения сейчас не в лучшем состоянии - это правда, но это не означает, что СМИ должны превращаться в информационную помойку и использовать своих читателей как заложников", - подчеркнула активистка.