Журналисты узнали, что дарили украинские чиновники своим мамочкам в День матери (видео)
03:30, 16 мая 2017Общество
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В Украине вместо цветов мамы получают в подарок виллы, лимузины и яхты.
Что подарили чиновники своим мамочкам в день матери / скриншот
День матери - праздник простой и понятный, дети поздравляют своих мам и дарят им цветы.
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"В Украине почти все то же самое, но вместо цветов наши мамы получают в подарок виллы, лимузины и яхты. Особенно участились такие подарки после запуска системы электронных деклараций", - говорится в сюжете ТСН.
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