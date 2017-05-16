Журналисты узнали, что дарили украинские чиновники своим мамочкам в День матери (видео)

День матери - праздник простой и понятный, дети поздравляют своих мам и дарят им цветы.

Читайте такжеПорошенко поздравил украинских женщин с Днем матери

"В Украине почти все то же самое, но вместо цветов наши мамы получают в подарок виллы, лимузины и яхты. Особенно участились такие подарки после запуска системы электронных деклараций", - говорится в сюжете ТСН.