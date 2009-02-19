Кокаин падает в цене

Наркокартели Латинской Америки разработали новые маршруты переправки кокаина в Европу, что позволило им существенно понизить цену на наркотик, говорится в последнем докладе Международного совета по контролю за оборотом наркотиков при ООН (INCB), выдержки из которого в четверг приводит BBC News. Полный текст доклада будет опубликован организацией 20 февраля.

Как следует из доклада, цена на кокаин упала из-за того, что основные производители наркотика - наркокартели из Колумбии, Перу и Боливии - разработали новые, более легкие, и безопасные маршруты доставки наркотика в Европу. Так, отмечают авторы исследования, теперь кокаин в Европу поступает через страны Западной Африки, власти которых неспособны остановить трафик наркотических средств.

В то же время увеличился трафик кокаина и через страны Балканского полуострова, использовавшиеся ранее в первую очередь для контрабанды в Европу другого тяжелого наркотика - героина.

Кроме того, говорится в докладе, в последнее время среди наркоторговцев получила распространение практика создания компаний, под видом которых те полулегально приобретают химические компоненты, необходимые для производства наркотических веществ, в первую очередь - амфетаминов и экстази. Также возросло число случаев продажи через интернет наркотиков и сильнодействующих лекарственных средств без рецептов, предупреждают авторы исследования.

На прошлой неделе, напоминает BBC News, в ООН сообщили, что стоимость кокаина за последние десять лет снизилась вдвое. С появлением новых маршрутов доставки наркотика в Европу снижение цены на кокаин продолжится и в дальнейшем, предупреждают в INCB.

Лента.ру