Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2006 год стал 54-летний турецкий писатель Орхан Памук. Награду ему присудили за "поиск души своего меланхолического города" - Стамбула. Об этом сообщается в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Орхан Памук написал несколько романов, становившихся международными бестселлерами - "Черная книга", "Меня зовут Красный", "Белая крепость", "Снег", а также книгу мемуаров "Стамбул: город воспоминаний".

Церемония вручения золотой медали, диплома Шведской Королевской академии и чека на 10 миллионов шведских крон (1,37 миллиона долларов или 1,07 миллиона евро) состоится в Стокгольме 10 декабря 2006 года.

Правила Шведской Королевской академии запрещают упоминание имен потенциальных обладателей премии не только в прессе, но и в частных беседах. Накануне вручения награды члены Нобелевского комитета голосуют за одного из пяти кандидатов из короткого списка, содержание которого остается тайной.

В 2005 году лауреатом Нобелевской премии по литературе был назван английский драматург и поэт Гарольд Пинтер (Harold Pinter). Награда писателям и поэтам вручается с 1901 года.

Лента.ру