Прогноз погоды на пятницу 13-ое

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на побережье морей 8-13°; днем 12-17°, на крайнем юге страны и в Закарпатье до 20°; в Карпатах ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7-12° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 13-14 октября - переменная облачность. Без существенных осадков, только в восточной части местами небольшой дождь. Ночью и утром кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южной части северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на юге и в Закарпатье до 10°, днем 12-17°, в восточной части 7-12°; в Карпатах ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 8-13° тепла.

15 октября в северных и восточных областях, 16 октября на остальной территории местами небольшой дождь. Температура ночью 0-6° тепла, местами 1-3° мороза, на побережье морей 5-10° тепла; днем 7-12°, в Закарпатье и крайнем юге 13-16° тепла.

В Киеве и области в пятницу ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 13-15°; по области ночью 1-6° тепла, днем 12-17°.

13-14 октября - переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 12-17° тепла.

15 октября местами небольшой дождь, 16 октября без существенных осадков. Температура ночью 0-6° тепла, местами 1-3° мороза; днем 7-12° тепла.