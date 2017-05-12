Стали известны все финалисты Евровидения-2017 (фоторепортаж)

По результатам второго полуфинала, стали известны все участники финала Евровидения-2017.

В этот вечер выступали 18 участников конкурса, из которых 10 получили путевку в финал, который состоится 13 мая на сцене международного выставочного центра в Киеве.

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После голосования национальных жюри, зрителей стран-участниц второго полуфинала, двух стран "Большой пятерки" - Германии и Франции, а также страны-хозяйки Украины, в финал прошли следующие конкурсанты: Кристиан Костов - Beautiful Mess (Болгария), NaviBand - Гісторыя майго жыцця (Беларусь), Жак Худек - My Friend (Хорватия), Джоси Папай - Origo (Венгрия), Аня - Where I Am (Дания), IMRI - I Feel Alive (Израиль), Илинка и Алекс Флоря - Yodel It! (Румыния), JOWST и Александр Уолманн - Grab The Moment (Норвегия), O'G3NE - Light And Shadown (Нидерланды), Натан Трент - Running On Air (Австрия).

Как сообщал УНИАН, по результатам первого полуфинала в финал прошли представители Молдовы, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии. В финале шоу по умолчанию уже присутствуют страны-основательницы конкурса - так называемой "Большой пятерки": Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия - а также Украина, хозяйка проведения «Евровидения».