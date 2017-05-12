На одного из руководителей НАПК составлены протоколы за нарушение антикоррупционного законодательства
По информации СМИ, указанным в сообщении полиции чиновником может быть заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий.
На члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции составили административные протоколы за нарушение норм антикоррупционного законодательства. Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникаций Национальной полиции Украины.
Читайте такжеВ НАПК утверждают, что проверку е-деклараций блокирует председатель агентства Корчак
«Один из руководителей НАПК нарушил требования статьи 28 (Предотвращение и урегулирование конфликта интересов) закона Украины "О предотвращении коррупции". Он не сообщил НАПК об имеющемся у него реальном конфликте интересов во время рассмотрения письма Генеральной прокуратуры и в дальнейшем согласовал проект решения об отказе в полной проверке деклараций одного из судей Печерского районного суда Киева за 2015, 2016 годы», - говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, именно этот судья рассматривал административное дело и вынес в отношении члена НАПК с участием его защитника решение, которым был признан невиновным.
На члена НАПК составлены административные протоколы по ч.ч. 1,2 ст. 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Куоап.
В то же время, как сообщил источник «Украинской правды», указанным в сообщении полиции чиновником может быть заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий.
Ранее Радецкого задерживали за нахождение за рулем в нетрезвом состоянии, однако судья Печерского райсуда признал его невиновным.