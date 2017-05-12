На одного из руководителей НАПК составлены протоколы за нарушение антикоррупционного законодательства

На члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции составили административные протоколы за нарушение норм антикоррупционного законодательства. Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникаций Национальной полиции Украины.

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«Один из руководителей НАПК нарушил требования статьи 28 (Предотвращение и урегулирование конфликта интересов) закона Украины "О предотвращении коррупции". Он не сообщил НАПК об имеющемся у него реальном конфликте интересов во время рассмотрения письма Генеральной прокуратуры и в дальнейшем согласовал проект решения об отказе в полной проверке деклараций одного из судей Печерского районного суда Киева за 2015, 2016 годы», - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, именно этот судья рассматривал административное дело и вынес в отношении члена НАПК с участием его защитника решение, которым был признан невиновным.

На члена НАПК составлены административные протоколы по ч.ч. 1,2 ст. 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Куоап.

В то же время, как сообщил источник «Украинской правды», указанным в сообщении полиции чиновником может быть заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий.

Ранее Радецкого задерживали за нахождение за рулем в нетрезвом состоянии, однако судья Печерского райсуда признал его невиновным.