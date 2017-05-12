В воскресенье Украина будет праздновать День Европы

20:19, 12 мая 2017
Общество
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Ожидаются мероприятия для детей и взрослых, среди которых - соревнования, фотовыставка, детский уголок и многое другое.

REUTERS

В это воскресенье, 14 мая, Украина будет праздновать День Европы.

В этот день Представительство Европейского Союза в Украине вместе с Консультативной миссией ЕС организует несколько мероприятий для жителей и гостей Киева.

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В официальном открытии мероприятия в 12.00 на Софийской площади столицы примут участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин, глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, представители посольств стран - членов ЕС, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, городской голова Киева Виталий Кличко.

В рамках открытия с участием оркестра и хора прозвучат песни каждой страны - члена Евросоюза.

На Софийской площади обустроят «Европейский городок», где каждый из павильонов будет представлять Украину, государство - член Евросоюза, Еврокомиссию и международные организации.

В павильонах представят географию, культуру, историю крупнейших городов стран ЕС, сувенирную продукцию, национальные блюда.

Ожидаются мероприятия для детей и взрослых - соревнования, фотовыставка, детский уголок и многое другое.

Возле одного из стендов, посвященных проектам ЕС, можно будет обсудить вопросы, связанные с безвизовым режимом для граждан Украины, а также любое путешествие в Европу.

Мероприятия будут организованы в тесном сотрудничестве с Министерством иностранных дел, Киевом и более чем 10 странами - членами ЕС и национальными заведениями культуры.

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На празднике будут представлены Болгария, Великобритания, Италия, Кипр, Латвия, Германия, Польша, Румыния, Финляндия, Франция.

После официальной части празднование продолжится в 17.00 выступлениями украинских коллективов, в частности, группы «ТНМК».

Завершится празднование Дня Европы в Киеве в 21.30.

Справка. День Европы – праздник, который отмечается в странах Евросоюза 9 мая. В Украине День Европы официально отмечается в третью субботу мая, согласно указу президента от 19 апреля 2003 года. Этот праздник жители Украины отмечают как день общих ценностей, общей истории всех наций континента.

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