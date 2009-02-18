Закарпатские спасатели нашли туристов, которые попали под снежную лавину.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, вчера спасатели Раховского горного поисково-спасательного пункта на горной долине Гарманеска нашли туристов‚ которых 16 февраля накрыла лавина вблизи горы Петрос.

Состояние двух потерпевших, оба жителя Винницы 39 и 45 лет, удовлетворительное. Они вместе со спасателями спустились к контрольно-пропускному пункту Усть-Рогнеска‚ где их ожидал автомобиль.

Тело третьего, 45-летнего жителя г. Житомира, который погиб во время лавины, спасатели транспортировали с помощью специальной оснастки.

Детали трагедии будут выясняться после того‚ как люди будут доправлены в г. Рахов, сообщили в Центре пропаганды.