Закарпатские спасатели нашли туристов, которых накрыло лавиной
Один мужчина умер
Закарпатские спасатели нашли туристов, которые попали под снежную лавину.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Закарпатской области.
Как говорится в сообщении, вчера спасатели Раховского горного поисково-спасательного пункта на горной долине Гарманеска нашли туристов‚ которых 16 февраля накрыла лавина вблизи горы Петрос.
Состояние двух потерпевших, оба жителя Винницы 39 и 45 лет, удовлетворительное. Они вместе со спасателями спустились к контрольно-пропускному пункту Усть-Рогнеска‚ где их ожидал автомобиль.
Тело третьего, 45-летнего жителя г. Житомира, который погиб во время лавины, спасатели транспортировали с помощью специальной оснастки.
Детали трагедии будут выясняться после того‚ как люди будут доправлены в г. Рахов, сообщили в Центре пропаганды.