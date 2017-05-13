В Киеве проходит финал Евровидения-2017 (событие завершено)

В Киеве сегодня, 13 мая, в 22:00 начался финал Евровидения-2017. На сцену в этот вечер выйдут 26 участников песенного конкурса.

По результатам первого полуфинала в финал прошли: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия.

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Победителями второго полуфинала стали конкурсанты из Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.

Кроме того, автоматически в финал попадают 5 представителей стран-основательниц Евровидения, а именно Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция, а также Украина как победитель прошлогоднего песенного конкурса.

26 стран выступят в следующем порядке:

1. Израиль

2. Польша

3. Беларусь

4. Австрия

5. Армения

6. Нидерланды

7. Молдова

8. Венгрия

9. Италия

10. Дания

11. Португалия

12. Азербайджан

13. Хорватия

14. Австралия

15. Греция

16. Испания

17. Норвегия

18. Великобритания

19. Кипр

20. Румыния

21. Германия

22. Украина

23. Бельгия

24. Швеция

25. Болгария

26. Франция

Трансляция финала Евровидения будет доступна в 22:00