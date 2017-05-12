Финал Евровидения-2017: под каким номером выступит представитель от Украины (видео)

На сцену Евровидения-2017 13 мая, когда состоится финал, выйдут представители Украины – группа O. Torvald с песней Time.

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Она выступит на Евровидении-2017 под номером 22. Стоит отметить, что O. Torvald – единственная рок-группа на конкурсе в этом году.

Ранее УНИАН сообщал, что с территории Украины нельзя отправлять свои голоса за группу O.Torvald.

Напомним, букмекеры прогнозируют представителю от Украины на Евровидении-2017 25-е, предпоследнее, место.

Финал Евровидения-2017 состоится 13 мая в 22:00 в Киеве. Организаторы объявили порядок выступлений всех победителей второго полуфинала конкурса.