Украинцы «хотят» экономить, потому что их пугают политики?

Заявления политиков и экспертов о катастрофической экономической ситуации в стране разжигают истерию и усугубляют депрессию в обществе.

К такому выводу пришли эксперты Института Горшенина на основе своего мониторинга всех видов СМИ и ежедневного анализа полученной информации.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, эксперт института Владимир ЗАСТАВА отметил, что в течение последнего месяца эксперты института выделили четко обозначившуюся тенденцию: определенные политические силы и экономические эксперты постоянно заявляют о грядущем экономическом коллапсе, продовольственном дефиците и даже о грядущем голоде весной 2009 года.

Такие высказывания, по мнению В.ЗАСТАВЫ, способствуют деструктивному настрою украинцев. «Они разжигают истерию и усугубляют депрессию в обществе. Авторы подобных заявлений – преступники», - считает эксперт Института Горшенина.

По его словам, истерия в СМИ по поводу грядущего коллапса прямо экстраполируется на ожидания людей, которые и без того имеют тенденцию к ухудшению.

Это подтверждают и результаты исследовательских программ Института Горшенина «Пульс кризиса». В частности, сопоставляя данные волновых исследований за октябрь, ноябрь и декабрь 2008 года, эксперты института пришли к выводу, что украинцы стали экономить даже на самом необходимом. Так, сегодня 59,2% граждан экономят на продуктах питания, 43,4% - на одежде, а 17,7% - на лекарствах.

Также, согласно исследованиям, увеличилось количество людей, которые уже делают и планируют делать продуктовые запасы – с 22% до почти 30%.

«К сожалению, определенные политические силы используют эти тенденции в качестве политического вопроса. Своими громкими заявлениями в СМИ о грядущем дефолте, который отбросит нашу страну на 15-20 лет назад, об экономическом коллапсе весной-летом 2009-го и о грядущем голоде они усугубляют и без того негативные ожидания людей. Неопределенность в завтрашнем дне, подогреваемая деструктивными заявлениями, вызывает у людей желание экономить даже на самом необходимом. Такие негативные прогнозы и безответственные заявления являются ничем иным как преступлением против своего народа», - считает В.ЗАСТАВА.