Коммунисты в Донецке «кроют» Ющенко и Партию регионов

В Донецке около полутора тысяч человек приняли участие в митинге КПУ под лозунгом "Ющенко. Чемодан. Америка".

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции, среди которых преобладали люди пожилого возраста, с красными флагами, под аккомпанемент советских песен прошли колонной от памятника Тарасу Шевченко к площади Ленина. Они также привезли на площадь макет самолета с надписью на борту "Ющенко. Чемодан. Америка". Рядом с самолетом поставили урну из прозрачного пластика, на которой было написано: "Сбор средств на вылет В.Ющенко в Америку".

Митингующие держали в руках лозунги "Долой пост президента!", ""Украина не Ющенко, мы за дружбу с Россией!", "Русскому языку статус государственного", "Остановим фашизм", "Скажем НАТО нет!" и др., а также воздушные шарики черного цвета с белой надписью "Улетай, Ющенко".

В выступлении на митинге секретарь КПУ Георгий БУЙКО заявил, что жить в стране простому человеку становится "все более невозможно, что "пора "объявить ЮЩЕНКО народный импичмент".

Первый секретарь Донецкого обкома КПУ, народный депутат Николай КРАВЧЕНКО заклеймил позором "оранжевую власть", обвинил в сговоре с ней Партию регионов и предложил "регионалам" побыстрее определиться, за кого они.