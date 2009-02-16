Политический кризис в Украине усилит влияние Московского патриархата?

Президент Украинской ассоциации религиозной свободы Виктор Еленский считает, что новый предстоятель Российской православной церкви не допустит автокефальности украинской церкви, напротив – усилит контроль Московского патриархата. «Московский патриарх полностью предан идее великой России. Очевидно, что он хочет быть для церкви тем, кем был Путин для Российской Федерации. Поэтому я думаю, никаких шагов, которые бы отпустили украинскую церковь из-под контроля Московского патриархата, он не предпримет», - констатирует эксперт.

Виктор Еленский убежден, что на церковные отношения будут проектироваться политические отношения Украины и России, и постоянные украинские политические кризисы будут не в интересах Киевского патриархата. Президент Украинской ассоциации религиозной свободы уверен, что патриарх Кирилл не допустит, чтобы к дискуссии об автономии Украинской православной церкви приобщились Константинопольский патриарх или другие главы поместных церквей.

«Очевидно, что будет предлагаться новая модель отношений с Киевским патриархатом, но в любом случае не партнерская. Это будет более жесткая модель, что украинцы должны покаяться и вернуться в эту церковь, из которой они вышли», - говорит Еленский. Эксперт также отметил, что в ближайшее время Московский патриархат усилит в Украине миссионерскую работу и активнее будет работать с украинской паствой.

Немецкая волна