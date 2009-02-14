Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Итоги биржевых торгов

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 13 февраля на ведущих нефтяных биржах изменились разнонаправленно. Официальные цены нефтяных фьючерсов составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,81 (-1,22) долл./барр. (апрельская поставка); - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 37,51 (+3,53) долл./барр. (мартовская поставка).

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