Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
00:43, 14 февраля 2009Общество
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Итоги биржевых торгов
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 13 февраля на ведущих нефтяных биржах изменились разнонаправленно.
Официальные цены нефтяных фьючерсов составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,81 (-1,22) долл./барр. (апрельская поставка);
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 37,51 (+3,53) долл./барр. (мартовская поставка).
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