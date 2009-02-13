Население Донецкой области за год сократилось почти на 40 тысяч

Численность наличного населения Донецкой области в течение 2008 года уменьшилась на 38,4 тыс. человек или на 0,8% и на начало 2009 года составила 4 млн. 500,5 тыс. человек.

Как сообщил УНИАН в Главном управлении статистики Донецкой области, в том числе, население региона уменьшилось на 37,5 тыс. человек из-за превышения численности умерших над родившимися и на 0,9 тыс. человек – вследствие миграционного оттока.

В то же время статистики отметили, что в области сохраняется сложившаяся в 2002 году тенденция повышения рождаемости, чему способствует нынешняя возрастная структура населения, в частности, значительная численность молодежи в возрасте 20-29 лет (это результат высокой рождаемости в конце семидесятых и начале восьмидесятых годов ХХ века). Общее количество родившихся в 2008 году возросло по сравнению с 2007 годом на 9,5% и составило 44,4 тысячи. Коэффициент рождаемости увеличился с 8,9 до 9,8 младенцев на 1000 жителей области.

Однако смертность по-прежнему существенно превышает рождаемость. В 2008 году умерло 81,9 тыс. человек, что меньше по сравнению с предыдущим годом на 0,2%, но в 1,8 раза больше, чем родилось. Коэффициент смертности составил 18,1 умерших в расчете на 1000 жителей. Среди всех умерших 23,2 тыс. человек, или 28%, – люди трудоспособного возраста.

За 2008 год в область прибыло на постоянное место жительства 16,9 тыс. человек, а выехало 17,8 тысяч. По сравнению с 2007 годом уменьшилась численность и прибывших – на 11,8%, и выбывших – на 7,6%.