Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

01:28, 13 февраля 2009
Общество
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Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 12 февраля на ведущих нефтяных биржах изменились разнонаправленно.

Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,65 (+0,37) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 33,98 (-1,96) долл./барр.

 

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