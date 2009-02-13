Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 12 февраля на ведущих нефтяных биржах изменились разнонаправленно. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,65 (+0,37) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 33,98 (-1,96) долл./барр.

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