В Киеве проходит первомайский марш: участники планируют объявить требования к власти (фото)

В центре Киева проходит марш по случаю Международного дня солидарности трудящихся - 1 мая. Как передает корреспондент УНИАН, около тысячи участников мероприятия прошли колонной по Крещатику и собрались на Европейской площади, почти полностью перекрыв при этом на ней движение транспорта.

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Участники акции держат флаги с символикой Социал-демократической партии (СДП), Киевского городского совета профсоюзов, а также некоторых других профобъединений.

На Европейской площади установлена ​​сцена, с которой планируется огласить требования к власти.

Сейчас рядом с местом проведения акции находятся несколько десятков полицейских, которые следят за соблюдением правопорядка.