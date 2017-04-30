Порошенко выразил соболезнования родным и близким Бориса Олийныка в связи с его смертью

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования родным, близким и коллегам Бориса Олийныка в связи с его смертью.

«Украинская культура понесла невосполнимую утрату – ушел в вечность выдающийся поэт и общественный деятель, Герой Украины, председатель Украинского фонда культуры Борис Ильич Олийнык», - говорится в соболезнованиях президента.

Глава государства отметил, что Украина потеряла художника, творчество которого наполняло гордостью за родную землю и ее народ. «Он много сделал, чтобы нация утвердила свой язык и культуру», - подчеркнул президент.

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«Склоняю голову в глубокой скорби и выражаю искренние соболезнования родным и близким Бориса Ильича Олийныка. Светлая память о прекрасном человеке и большом патриоте Украины навсегда останется в наших сердцах», - отмечается в соболезновании.

Как сообщал УНИАН, Борис Олийнык скончался сегодня на 82-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Олийнык был академиком НАН Украины, председателем Украинского фонда культуры, народным депутатом Верховной Рады с 1992 по 2006 годы; председателем парламентской делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. Герой Украины (2005).