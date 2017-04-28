Аваков заявляет об отсутствии угроз для украинцев на майские праздники

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет об отсутствии угроз общественной безопасности на майские праздники в Украине. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам в Киеве.

«Готовимся по-настоящему, как положено (к охране общественного порядка во время майских праздников в Украине – УНИАН). Думаю, будет яркое «Евровидение», я думаю, больше ничего не будет. Мы не видим угроз в Одессе, мы не видим угроз в Киеве и в любом населенном пункте Украины, но мы видим достаточное количество дураков из РФ, которые считают, что они смогут «раскачать» ситуацию. Мы этого не позволим силовым способом при необходимости и профилактически», - заверил Аваков.

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Как сообщал УНИАН, на майские праздники в Киеве при участии агентуры РФ возможны беспорядки и провокации.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, чтоспецслужбы РФ готовят провокационные мероприятия антиукраинской направленности на территории Одесской области под предлогом поминовения погибших во время событий в Одессе в 2014 году (2 мая) и Дня победы (9 мая) с целью формирования негативного имиджа Украины в контексте проведения международного песенного конкурса "Евровидение-2017".