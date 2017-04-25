Перед Евровидением российские спецслужбы готовят провокации в Одессе – разведка

Целью готовящихся на 2 и 9 мая в Одессе провокаций российских спецслужб является формирование негативного имиджа Украины в контексте проведения международного песенного конкурса "Евровидение-2017".

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Как сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины, спецслужбы Российской Федерации готовят провокационные мероприятия антиукраинской направленности на территории Одесской области под предлогом поминовения погибших во время событий в Одессе в 2014 году (2 мая) и Дня победы (9 мая).

"В ходе акций ожидается провоцирование стычек с протестующими патриотически настроенными активистами и сотрудниками правоохранительных органов. События в пророссийских СМИ будут освещаться как обострение межнационального конфликта на Юге Украины", - отметили в разведке.

В целом, сказано в сообщении, информационная кампания подконтрольных Кремлю масс-медиа будет направлена на "навязывание международному сообществу убеждений о притеснении национальных меньшинств в Украине со стороны праворадикальных движений и украинской власти и нестабильность ситуации в нашем государстве".

"Целью этих мероприятий является причинение существенного негативного влияния на международный имидж Украины в контексте проведения конкурса "Евровидение-2017", - подчеркнули в ГУР.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович заявил, что на майские праздники в Одессе планируются различные провокации. По его данным, на организацию провокаций выделены значительные средства.

19 апреля начальник аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что в СБУ нет информации о готовящихся провокациях во время "Евровидения-2017" в мае в Киеве.

Как известно, 62-й музыкальный конкурс "Евровидение" состоится в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран.