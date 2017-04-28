Украинско-американские учения "Си Бриз-2017" состоятся в июле на юге Украины

Масштабные украинско-американские военные учения «Си Бриз-2017» состоятся по новой методике и под руководством штаба командования, разработанного по стандартам НАТО, в июле в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря.

Как передает корреспондент УНІАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута.

В частности, по его словам, в Одессе завершилась заключительная конференция по планированию украинско-американских учений «Си Бриз-2017», целью которых будет отработка совместных действий многонациональных органов управления и сил в ходе морской операции по безопасности в кризисном регионе.

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«Совместно с украинскими и американскими военными моряками в работе конференции приняли участие представители Великобритании, Бельгии, Болгарии, Греции, Грузии, Италии, Канады, Литвы, Молдовы, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Франции и Швеции. Кроме того, участниками мероприятия были военнослужащие других воинских формирований Украины», - отметил Праута.

Как отметил представитель Минобороны, основной особенностью украинско-американских учений «Си Бриз-2017» является изменение структуры штаба, который в этом году будет состоять из непосредственно руководства учений и отдельно штаба морского командования, разработанного по стандартам НАТО.

Кроме того, будет отличаться от предыдущих и метод проведения учений - международные маневры будут проходить в режиме «free play (свободная игра).

Также в ходе «Си Бриз-2017» многонациональный штаб морского командования будет осуществлять планирование и управление силами по вводным руководства учений, принимая решения и осуществляя руководство не только корабельными тактическими группами, но и береговым и авиационным компонентами. «Это позволит провести апробацию способности перспективного штаба морского командования управлять силами в операциях по стандартам НАТО», - отметил Праута.

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Представитель Минобороны сообщил, что учениям, которые состоятся в июле 2017 года, будет предшествовать курсовая подготовка украинских военных моряков по разным направлениям с привлечением иностранных экспертов.

Кроме того, будут проведены фазы планирования операций без привлечения основных сил, что позволит нарастить способности штаба морского командования к проведению активной фазы международных маневров.

Как сообщалось, ВМС Украины и США спланировалипроведение учений "Си Бриз-2017".