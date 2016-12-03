ВМС Украины и США спланировали проведение учений "Си Бриз-2017"

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Кроме украинских и американских военных моряков, в мероприятии также приняли участие представители Грузии, Польши, Азербайджана, Нидерландов, Румынии, Канады, Великобритании, Болгарии, Молдовы и Турции.

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"Сформирован замысел проведения будущего учения, предварительно определен состав компонентов и система управления маневрами. Кроме того, обсуждены аспекты логистического обеспечения и взаимодействия со средствами массовой информации, определены полигоны для выполнения боевых упражнений и слаживание сил", - говорится в сообщении.

Учения "Си Бриз-2017" будут совмещать теоретический и практический курсы процесса планирования и проведения операции по стандартам НАТО, курс лидерства, курс по оказанию медицинской помощи в боевых условиях и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, в июле в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря прошли украинско-американские учения "Си Бриз-2016".