По якобы пролету беспилотника над Балаклеей проведут еще одну экспертизу - журналист

По обстоятельствам пролета летательного аппарата над арсеналом в Балаклее будет назначена еще одна экспертиза. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

Кроме того, эксперимент военных о невозможности пролета беспилотника над Балаклеей 23 марта сотрудники "Украэроруха" однозначно опровергают.

"То есть два заключения противоречат друг другу. Гражданские локаторы зафиксировали в ту ночь засечки на экране радара, и более того - сразу же передали эту информацию в войска ПВО", - говорится в его сообщении.

По словам Бутусова, теперь будет проведена третья экспертиза, которая сверит межу собой данные военных и гражданских радаров. Кроме того, одновременно будет дана оценка действиям трех радиотехнических рот ПВО в этом регионе, исправности техники и порядку несения службы.

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Журналист назвал версии, которые рассматривает следствие:

1. Комбинированная диверсия с применением авианаводчиков и ударных беспилотников дальнего действия.

2. Диверсия - закладка на самой базе, проникновение диверсантов либо вербовка персонала.

3. Умышленный подрыв боеприпасов с целью сокрытия вероятных хищений.

Также в ходе расследования изучаются действия руководства ВСУ по выполнению решений об усилении безопасности арсеналов, принятых руководством страны после взрывов склада в Сватово и первой атаки беспилотников на Балаклею в 2015-м.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта на складе Минобороны в городе Балаклея Харьковской области начали взрываться боеприпасы и возник пожар.

Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще несколько человек получили ранения. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию.

Как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, согласно результатам первых допросов, перед пожаром на складе был слышен гул беспилотника, потом начались взрывы.