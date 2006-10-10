80% участков под строительство в Киеве представляют риск для инвесторов

До 80% участков, отведенных под строительство в Киеве, представляют потенциальные риски для инвесторов из-за неправильного оформления разрешительной документации.

Такое мнение в интервью еженедельнику «Инвестгазета» высказал председатель правления управляющей компании «Фонд строительных ресурсов Украины» Алексей БУТЕНКО.

По словам А. БУТЕНКО, несовершенная система выдачи разрешительной документации, а также отсутствие инвестиционной активности привели к тому, что большое количество земли в Киеве продавалось посредникам.

«Из 17000 земельных участков, которые были отведены под строительство за последние пять лет, только 2000 участков были освоены строящими инвесторами», - отметил А. БУТЕНКО.

Он подчеркнул, что на сегодня в столице посредники сформировали вполне самостоятельный вторичный рынок земли. К услугам посредников прибегают строительные компании, которые вместо самостоятельного сбора разрешительной документации покупают уже готовые проекты и приступают к строительным работам. При этом, отмечает А. БУТЕНКО, приобретенная таким образом разрешительная документация может содержать множество завуалированных требований, которые могут обнаружиться уже после начала строительства, что может обернуться для инвесторов огромными убытками. Кроме того, по мнению А. БУТЕНКО, данная ситуация несет скрытые риски не только для крупных инвесторов, но и для граждан, инвестирующих строительство жилья.

В этой связи председатель правления компании предположил, что объектов жилого строительства, решения на выдачу земли для которых будут скоро отменены, может быть не менее сотни. Так, только в Печерском районе выдано, как минимум, 10 ордеров, строительство по которым не может начаться уже в течение полутора лет.

«Это реальная проблема для инвесторов и кредиторов, поскольку даже по грубым подсчетам в этих проектах заморожено не менее 50-70 миллионов долларов, уже израсходованных инвесторами. А инвестиции, которые могли быть вложены в завершение строительства, вообще измеряются 200-250 миллионов долларов», – сказал А. БУТЕНКО.

Справка УНИАН. Компания «Фонд строительных ресурсов Украины» специализируется на управлении крупными инвестиционными проектами строительства объектов недвижимости на всех этапах реализации. В настоящее время бюджет реализованных и находящихся в реализации проектов компании составляет около 300 млн. долл.

С 2006 года компанию возглавил Алексей БУТЕНКО, который до этого в 2001-2006 гг. являлся генеральным директором ООО «Жилье XXI век».

Компания реализовала более 20 крупных строительных проектов, включая жилой комплекс «Триумфальная арка» на ул. Лютеранской, 10, клубный дом «Капитолий» на ул. Крещатик, 27-б, жилой комплекс «Парус» на ул. Мельникова, 18, автор плана строительства двух новых мостов через Днепр в Киеве.