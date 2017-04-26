В крымской колонии перерезал вены украинец, который отказывался признать себя гражданином РФ - правозащитники

В оккупированном Крыму осужден гражданин Украины Андрей Лугин перерезал себе вены, протестуя против повторного перемещения в тюрьму в Республике Мордовия и отсутствия необходимого медицинского лечения. Об этом сообщил юрист ОО "Региональный центр прав человека" Виталий Набухотный, ссылаясь на жену осужденного Ирину Лугину, передает Центр информации о правах человека.

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По словам юриста, 24 апреля Лугин в знак протеста против перемещения объявил сухую голодовку. В подобной ситуации оказался и другой гражданин Украины Юрий Михайлов, которого временно вернули в распоряжение СИЗО оккупированного Симферополя с территории РФ. Михайлов также объявил 24 апреля сухое голодание.

Перемещение исправительных колоний на территории РФ планировалось на сегодня.

По информации юриста, Лугин и Михайлов были осуждены еще в 2010 году приговором Апелляционного суда АРК. Решение вступило в силу в 2012 году по постановлению Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Впервые они были перемещены с территории Крымского полуострова Федеральной службой исполнения наказаний РФ на территорию России в середине 2016 года.

Лугин отказался признавать себя гражданином России и потребовал немедленно решить вопрос передачи на материковую Украину. Сообщалось, что у него имеется ряд тяжелых заболеваний, в том числе одно очень редкое. Но медицинской помощи узнику не предоставили.

По информации правозащитников, семья Лугина живет в Крыму. Однако его российская власть вывезла из Крыма в одну из колоний Мордовии. В марте 2017 Лугина привезли из Мордовии в Симферополь для проведения каких-то следственных действий, обещали оставить в Крыму, а потом снова пытались вывезти в Мордовию.

Лугин подготовил и передал открытое обращение к украинской власти и международным инстанциям, в которых просил заставить РФ выполнять Резолюцию ПАСЕ от 12 октября 2016 года и не вывозить его и других осужденных из Крыма и вернуть Украине тех осужденных, которые этого хотят.