Винский отменил свой скандальный приказ
10:59, 10 февраля 2009Общество
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Руководители возвращены
|Иосиф Винский
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь ХМТП Мирон БУБА.
«Минтранс приказами от 9 февраля отменил ротацию руководства Херсонского и Ильичевского морпортов. Они (руководители портов – УНИАН) возвращены на прежнее место работы», - сообщил М.БУБА.
По его словам, начальником Херсонского морпорта вновь стал Андрей ЕГОРОВ, на должность начальника Ильичевского морпорта возвращен Геннадий СКВОРЦОВ.
Как сообщалось, в конце января Г.СКВОРЦОВ был уволен с должности начальника Ильичевского морпорта, а на его место был назначен А.ЕГОРОВ.
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