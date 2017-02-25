Украину на "Евровидении-2017" будет представлять группа O.Torvald (видео)

23:02, 25 февраля 2017
Общество
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За возможность представлять Украину на Евровидении боролись шесть конкурсантов.

Стало известно, кто представит Украину на Евровидении-2017 / скриншот

Сегодня состоялся финал национального отбора на Евровидение-2017, где и решилась судьба конкурсанта, который будет представлять Украину на нынешнем Евровидении.

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Впрочем, в финале победу одержала группа O. Torvald с песней Time.

Группа O.Torvald получил одинаковое количество баллов с исполнительницей Тayanna, впрочем, по результатам зрительского голосования, Украинцы предпочли именно группы O.Torvald.

За право выступать на нынешнем песенном конкурсе боролись шесть конкурсантов, которые прошли полуфинальные отборы, а именно Тауаnnа, группа "Сальто Назад", ILLARIA, ROZHDEN, O. Torvald и MELOVIN.

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Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
Теги: #Украина#Евровидение