В Херсоне открыли памятник воинам-афганцам

Сегодня в Херсоне на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы открыли памятник в честь погибших в Афганистане воинов-интернационалистов - "Груз 200".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии, в церемонии открытия приняли участие городской председатель Херсона Владимир САЛЬДО, председатель всеукраинской организации «Афганцы Чернобыля», народный депутат Александр РЕБЕКА, воины-интернационалисты из разных городов Украины, родственники погибших в Афганистане, горожане.