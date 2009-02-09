В Херсоне открыли памятник воинам-афганцам
21:17, 09 февраля 2009Общество
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На территории Покровского храма
Сегодня в Херсоне на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы открыли памятник в честь погибших в Афганистане воинов-интернационалистов - "Груз 200".
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии, в церемонии открытия приняли участие городской председатель Херсона Владимир САЛЬДО, председатель всеукраинской организации «Афганцы Чернобыля», народный депутат Александр РЕБЕКА, воины-интернационалисты из разных городов Украины, родственники погибших в Афганистане, горожане.
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