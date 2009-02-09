Завтра откроют памятник Тимошенко

Мини-памятник премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО 10 февраля в Черновцах собирается торжественно открыть известный черновицкий художник Анатолий ФЕДИРКО. Арт-проект он назвал «(NоN) Cult №7».

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам А.ФЕДИРКО, на такую идею его натолкнула мысль о том, что «простая украинская женщина - красавица, экономист по специальности - вынуждена сосуществовать как политик во враждебной мужской среде». «В конечном итоге, - говорит художник, - без преувеличения, Юлия ТИМОШЕНКО – это богиня, которая вынуждена ежедневно менять наряды и украшения, невзирая на мировой экономический кризис. Поэтому я посвящаю свою очередную работу этой женщине - премьер-министру Украины Ю.ТИМОШЕНКО».

Как считает А.ФЕДИРКО, образ женщины в украинской политике сегодня – это нонсенс. «Вчера женщина-политик - брюнетка, сегодня – фальшивая блондинка. Стильную женщину-политика отличает расположение к знаковым модным брендам, на что не влияет финансовый кризис».

«Женщина, в первую очередь – женщина, остальное - интимные подробности», – говорит автор памятника премьеру.

Как будет выглядеть новый художественный замысел, посвященный Ю.ТИМОШЕНКО, его автор не сообщает. Воплощать его А.ФЕДИРКО будет на улице Главной в Черновцах, возле магазина «Букинист», где уже есть две его работы – бюст Юрию АНДРУХОВИЧУ и фото-памятник Арсению ЯЦЕНЮКУ.