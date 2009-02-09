Ющенко снова отменил решение Черновецкого о новых тарифах на ЖКХ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО снова подписал указ об отмене решений председателя Киевской городской государственной администрации о повышении коммунальных тарифов для юридических лиц.

Как говорится в указе, текст которого размещен на сайте Президента, он подписан в соответствии с частью восьмой статьи 118 Конституции Украины, частью второй статьи 43 Закона Украины «О местных государственных администрациях».

Президент своим указом отменил как противоречащие части четвертой статьи 13 и частям третьей и четвертой статьи 42 Конституции Украины, статье 25 Хозяйственного кодекса Украины, пункту 2 статьи 7, пункту 2 части первой статьи 20, части третьей статьи 31 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», статье 6 Закона Украины «О местных государственных администрациях», постановлению Кабинета министров от 10 июля 2006 года №955 «Об утверждении Порядка формирования тарифов на производство, транспортировку, снабжение тепловой энергии и услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой», и являющиеся экономически необоснованными, неэффективными по ожидаемым результатам:

распоряжение председателя Киевской городской государственной администрации от 5 февраля 2009 года №127 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию и установление, согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению холодной и горячей водой и водоотводу холодной и горячей воды для других потребителей»;

распоряжение председателя Киевской городской государственной администрации от 5 февраля 2009 года №128 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию и установление, согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению холодной и горячей водой и водоотводу холодной и горячей воды для бюджетных учреждений» в части приравнивания предприятий, учреждений и организаций к бюджетным учреждениям при применении тарифов на тепловую энергию, на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению холодной и горячей водой и водоотводу холодной и горячей воды.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 16 января на официальном интернет-сайте муниципальной газеты “Хрещатик” были обнародованы новые распоряжения председателя КГГА № 1780 и № 1780/1 от 25 декабря 2008 года о повышении коммунальных тарифов для юридических лиц.

Председатель КГГА Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ издал эти новые распоряжения взамен ранее отмененных Президентом распоряжений № 1661 и № 1662, согласно которым тарифы на коммунальные услуги были повышены с 1 декабря в 2008 г. сначала почти в 10 раз, а затем до 9 раз.

Согласно новым распоряжениям, повышение тарифов должно было проходить дифференцировано для трех групп потребителей. В первую группу, как раньше и предусматривалось, входят творческие союзы, заведения спецпитания (детские кухни), детсады, школы, библиотеки, общественные благотворительные организации, предприятия ритуальных услуг, музеи, хлебозаводы, отдельные коммунальные предприятия, но исключены из списка клубы фитнесса; во вторую группу - бюджетные организации, в третью - другие потребители - юридические лица.

Третьего февраля Президент указом № 65/2009 отменил решение председателя КГГА о повышении тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц в столице.

В частности, В.ЮЩЕНКО отменил распоряжение № 1780 “О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей”, № 1780/1 “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для бюджетных учреждений и других потребителей”.

5 февраля Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал новые распоряжения о повышении тарифов на коммунальные услуги для бюджетных организаций и юридических лиц, в то же время выделив 427 столичных промышленных предприятий, тарифы для которых приравнял к бюджетным. Новые тарифы для них установлены на уровне, который приблизительно вдвое выше существовавшего до первого повышения в ноябре 2008 года.