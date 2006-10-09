Ющенко подписал закон о возмещении разницы между тарифами на ЖКУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины № 189-V «О внесении изменений в статью 9 Закона Украины «О ценах и ценообразованиях», принятый парламентом после повторного рассмотрения 22 сентября 2006 года. Об этом УНИАН сообщили в официальном Интернет-представительстве главы государства.

Прежнюю редакцию названного Закона Президент Украины 17 марта 2006 года вернул со своими мотивированными и сформулированными предложениями в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения ввиду несоответствия абзаца третьего статьи 1, которым предлагалось средства, выделяемые из бюджетов на возмещение разницы в ценах (тарифах), направлять на долгосрочные мероприятия, направленные на доведение уровня расходов в сетях до нормативных, требованиям Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах».

При повторном рассмотрении предложения Президента Украины были учтены полностью.

Как сообщал УНИАН, таким образом, статья 9 Закона "О ценах и ценообразованиях" дополнена частью такого содержания:

"Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, своим решением устанавливая цены (тарифы) на жилищно-коммунальные услуги в размере, ниже размера экономически обоснованных расходов на их производство (предоставление), обязаны возмещать субъекту ведения хозяйства разницу между утвержденным размером цены (тарифу) и размером экономически обоснованных расходов на производство (предоставление) указанных услуг за счет средств соответствующих бюджетов".