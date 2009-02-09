На церемонии «Грэмми» не обошлось без скандала

Престижную музыкальную премию вручали сегодня ночью в Лос-Анджелесе. Само торжество не обошлось без происшествий.

Скандал вокруг вручения «золотых граммофонов» разгорелся из-за звездной пары Криса Брауна и Рианны. Они должны были выступать в разных частях шоу, однако в развлекательном комплексе "Степлс" в центре Лос-Анджелеса так и не появились. Как передают агентства, Браун был задержан накануне церемонии полицией за нападение на женщину – ее имя держится в тайне. В свою очередь представители Рианны утверждают, что певица попала в аварию. Устроители церемонии приложили максимум усилий, чтобы сгладить эти досадные инциденты – им это удалось. «Грэмми» снова подтвердила статус главного музыкального события года. Исполнители из Великобритании потеснили своих американских коллег. Группа Coldplay получила сразу три награды, в том числе за лучший альбом в стиле рок за пластинку Viva La Vida. В категории лучшая вокалистка победила 20-летняя уроженка Лондона Адель. Немного разбавил британцев один из самых успешных рэпперов США Лил Уэйн – он получил наибольшее количество номинаций. Однако настоящими триумфаторами стали бывший фронтмен Led Zeppelin Роберт Плант и американская скрипачка и певица Элисон Краусс – у них четыре грэмми в том числе за лучшую запись года за композицию "Please Read the Letter".

"Грэмми" вручается уже в 51-ый раз.

Эхо Москвы