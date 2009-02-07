Черновецкий таки не решился сесть на коня

На столичном ипподроме при содействии Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его супруги состоялись первые соревнования на Кубок мэра г. Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что важной составляющей в возрождении ипподрома является возобновление тотализатора. “Это поможет обеспечить дополнительные поступления в бюджет и добавит средства на содержание конного поголовья на Киевском ипподроме”, - сказал он.

“Ипподром начал работать еще в 1969 году. Однако около 10 лет он находился в упадке, некоторые помещения даже не были подключены к электроэнергии. Мы вдохнем новую жизнь в Киевский ипподром и он снова станет гордостью города и страны. Отныне здесь всегда будет много людей. А главное, что за счет прибылей, которые мы ожидаем получить, мы сможем решить больше социальных проблем, помочь всем малообеспеченным киевлянам”, - сказал он.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: “на соревнованиях собралось по меньшей мере 10 тыс. зрителей. Здесь присутствуют депутаты Верховной Рады, члены Кабинета Министров, большое количество известных и влиятельных людей. Я предупредил всех приглашенных, что они играют исключительно в пользу пожилых людей, инвалидов, пенсионеров. Все средства будут направлены на реализацию важных социальных программ».

Он поблагодарил мэров Одессы, Днепропетровска, Донецка и Харькова за оказанную поддержку в организации соревнований.

«Лично эти люди не смогли приехать, однако они приложили много усилий к организации этих соревнований. Я обещаю, что в бюджеты этих городов я перечислю не меньше 10% прибыли от сегодняшних соревнований», – сказал городской председатель.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ еще раз отметил, что средства, вырученные от работы тотализатора, будут направлены в помощь социально-незащищенным категориям населения. По словам мэра, эта акция – лишь один из предложенных им действенных шагов по выходу из экономического кризиса.

«Я горжусь тем, что первым в Украине предложил программу выхода из кризиса. Кризис не столько экономический, сколько моральный. Однако не все так плохо – мы победим этот кризис. Мы создадим новые рабочие места, будем выплачивать заработные платы, пенсии, социальную помощь. Кроме того, каждый месяц я буду отдавать по 2,5 млн. долларов США на реализацию благотворительных социально направленных программ», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Киевский городской председатель выразил надежду, что столичный ипподром станет любимым местом отдыха для почитателей конного спорта.

Вопреки своим обещаниям Черновецкий не отважился не только принимать участие в скачках, но и даже сесть в седло.