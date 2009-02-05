В Киеве задержали несколько криминальных авторитетов

Сегодня сотрудники Голосеевского райуправления милиции Киева задержали известного в Украине и в России криминального авторитета по кличке «Лёра Сумской».

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в Киеве, вместе с задержанным в районное управление были доставлены еще несколько криминальных авторитетов, которые в криминальной иерархии занимают несколько низшее положение, чем «Лёра Сумской».

По информации столичной милиции, последний на протяжении определенного времени решал конфликты, возникавшие между бизнесменами как в Киеве, так и в Украине в целом.

Кроме того, как подчеркнули в ЦОС, «работники милиции обоснованно подозревают задержанного в ряде противоправных действий, попытках перераспределения сфер влияния в Киеве».

Также авторитет был задержан во избежание ухудшения криминогенной ситуации в столице.