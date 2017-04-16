Пасхальная ночь прошла спокойно - полиция

В полиции подвели итоги пасхальной ночи. Участие в богослужениях приняли более 7,8 млн. верующих. Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 23,4 тысячи правоохранителей.

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Как сообщает пресс-служба Нацполиции, во всех регионах в ночь с 15 на 16 апреля 2017 года состоялись пасхальные богослужения в более 15,6 тысяч культовых сооружений. Участие в этих мероприятиях приняли более 7,8 млн. лиц.

Многочисленные культовые богослужения состоялись в Днепропетровской (1 млн. человек), Львовской (830 тыс.), Тернопольской (650 тыс.) и Одесской (620 тыс.) областях, отметили в полиции.

Безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,7 тыс. полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"Благодаря принятым правоохранительным мероприятиям, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушения публичной безопасности и порядка не допущены", - подытожили в полиции.