В анексованому Крыму "полиция" назвала обыски у крымских татар "плановыми мероприятиями по выявлению экстремистов"

"Полиция" аннексированного Россией Крыма совместно с другими правоохранительными ведомствами" в Бахчисарайском районе проводит "плановые мероприятия, направленные на выявление и задержание лиц, причастных к деятельности запрещенной в России организации". Об этом сообщает пресс-служба "Министерства внутренних дел по Республике Крым".

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В сообщении также указано, что в ходе проверок проводится изъятие "литературы экстремистской направленности".

Как сообщал УНИАН ранее, в начале оккупации Россией Крыма в Генштабе планировали операцию, которая могла бы изменить ход событий. Об этом рассказал тогдашний заместитель НГШ, а ныне начальник Генштаба Виктор Муженко.

"1 марта 2014 года мы вместе с заместителем начальника Главного оперативного управления генералом Виктором Назаровым предложили вариант реагирования на ситуацию в Крыму. Тогда я подписал у начальника Генштаба (Куцина - Ред.) ряд распоряжений относительно наших действий", - рассказал он.