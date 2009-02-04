СБУ на границе остановила микроавтобус с 4,5 млн. долларов

Сегодня ночью на пропускном пункте Гоптивка в Харьковской области, в результате совместной операции СБУ и пограничников, был задержан микроавтобус, в специально оборудованных тайниках которого обнаружено 4,5 млн. долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, водитель, житель Харькова, 1987 года рождения, задержан.

Следователями СБУ возбуждено уголовное дело по ст. 201 Уголовного кодекса Украины.