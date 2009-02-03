Решение Гаагского суда позволяет начать разведку нефти возле о.Змеиный

Решение Международного суда ООН в Гааге по делу о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических прав Украины и Румынии (относительно о. Змеиный) имеет положительное значение для развития сотрудничества между нашими государствами, поскольку снимает с повестки дня двусторонних отношений серьезный конфликтный фактор – наличие спора, который задевает важные для обеих стран интересы.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

Он напомнил, что решение суда определило линию разграничения континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в северо-западной части Черного моря, то есть морских пространств за пределами их территориальных вод.

«Важно отметить, что решение суда было принято единогласно и всесторонне обосновано судом с точки зрения международного морского права и разработанных им в ходе длительной практики методов делимитации», – подчеркнул А.ГОНЧАРУК, напомнив также, что большинство аргументов румынской стороны, на которых она строила свою позицию, были отклонены судом. (В частности, Гаагский суд не согласился с утверждением, что о. Змеиный в свое время был включен в состав СССР вопреки Парижскому мирному договору).

По словам А.ГОНЧАРУКА, суд также отклонил претензию Румынии относительно того, что вокруг Змеиного может существовать лишь 12-мильная зона, которая включает в себя лишь территориальное море. «Линия делимитации, проведенная судом, засвидетельствовала: о. Змеиный имеет также континентальный шельф и исключительную экономическую зону за пределами этой полосы», – сказал заместитель главы Секретариата.

Он напомнил, что в результате определенной судом линии делимитации морские пространства в ее районе соотносятся как 2,1:1 в пользу Украины.

«На стороне Украины остались практически все разведанные нефтегазовые месторождения», – отметил А.ГОНЧАРУК.

По его убеждению, установление четкой линии разграничения создаст благоприятные условия для привлечения каждой из сторон иностранных инвестиций с целью разведки и эксплуатации природных ресурсов в этой части Черного моря.