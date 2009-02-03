В Полтаве сожгли наркотиков на 300 тысяч

В Полтаве уничтожили изъятые из незаконного оборота наркотические средства общей стоимостью около 300 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на полигоне Внутренних войск МВД Украины сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД в Полтавской области комиссионно уничтожили изъятые из незаконного оборота наркотические средства.

«За год на территории области задокументировано почти 3 тысячи наркопреступлений. Разоблачены 6 каналов поступления наркотических средств на территорию области, в т.ч. два международных, уничтожено две подпольных нарколаборатории, - сообщила журналистам начальник сектора мониторинга УБНОН Главного управления МВД в Полтавской области Наталья ПЛАКСА. - Разоблачены две организованные преступные группы наркодельцов, члены которых в Полтаве и Кременчуге занимались изготовлением и сбытом наркотических средств, в т.ч. героина. Из незаконного оборота изъято более 330 кг наркотических средств».

По ее словам, все наркотические и психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры хранятся в ГУМВД области в специально оборудованной камере.