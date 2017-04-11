Жителям оккупированной Амвросиевки обещают долги по зарплате выплачивать едой – ИС

10:01, 11 апреля 2017
Общество
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Представители террористов обещают, что 30% заработка будет выдаваться продуктами питания.

Иллюстрация / REUTERS

Как стало известно группе «Информационное сопротивление», главари «администрации ДНР» в Амвросиевке сообщили сотрудникам местных предприятий и организаций о запланированном уменьшение заработной платы до 70% в связи со «сложной экономической ситуацией».

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«Возмущённым горожанам представители террористов клятвенно обещают, что остальные 30% заработка будет выдаваться продуктами питания», – говорится в сообщении.

"Хорошо, что не патронами!", – добавил источник «ИС».

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Теги: #ДНР#Амвросиевка#еда